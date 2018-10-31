Всемирный банк выделит 300 миллионов долларов для помощи бедным в Бангладеш

Дакка, , 21:54 — REGNUM Всемирный банк и правительство Бангладеш подписали соглашение, в рамках которого Всемирный банк выделит на программы помощи бангладешским беднякам более 300 млн долларов. По сообщению бангладешского новостного издания «Эи самай», указанная сумма будет выдана правительству страны в качестве кредита под 0,75% годовых с отсрочкой погашения в шесть лет. Срок погашения кредита составит 38 лет.

Целью указанного соглашения является повышение прозрачности и эффективности четырех программ социальной помощи правительства Бангладеш. Указанные программы предусматривают выплаты для наиболее бедных и незащищенных слоев населения страны: людей пожилого возраста, вдов и одиноких женщин, лиц с ограниченными возможностями. Согласно официальным оценкам, число получателей пособий в рамках данных программ превышает 6,5 млн человек.

Как отметил Директор Всемирного банка по делам Бангладеш, Бутана и Непала Чимяо Фан, эффективная и прозрачная система оказания помощи малоимущим не только создаст возможности для роста и развития для данных слоев населения, но и позволит правительству страны наиболее экономно расходовать ресурсы. За прошедший финансовый год Бангладеш потратила 5,8 миллиардов долларов, или 2% своего ВВП, на финансирование программ социальной защиты.