Премьер-министр Бангладеш призвала бизнес диверсифицировать экспорт

Дакка, , 21:25 — REGNUM Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала предпринимательские круги изменить структуру экспорта Бангладеш и исследовать новые рынки сбыта по всему миру. Соответствующее заявление лидер страны сделала на открытии конференции «Место назначения Бангладеш: путь к росту и развитию».

Шейх Хасина подчеркнула, что бизнесменам необходимо продвигать свою продукцию на нескольких рынках одновременно. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», она призвала предпринимателей внимательно изучить потенциальные рынки сбыта и производить такой товар, который пользовался бы спросом во всем мире.

Премьер-министр Бангладеш также сообщила, что, согласно оптимистичным оценкам правительства, темпы прироста экономики страны в будущем году превысят 8%. Она заявила, что ее правительство сможет закончить начатые программы по развитию Бангладеш и ускорить экономическое развитие страны, если по результатам грядущих парламентских выборах правящая партия «Авами лиг» («Народная лига») сможет удержаться у власти.