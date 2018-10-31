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Пакистан поднял проблему поставок оружия в Индию в ООН

Политика

В ходе заседания 1 комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению представитель Пакистана подверг критике Индию и главных поставщиков оружия

Пакистан поднял проблему поставок оружия в Индию в ООН
Иллюстрация: Mil.ru
Индийская армия

Исламабад, 31 октября 2018, 20:57 — REGNUM  30 октября в рамках обсуждения проблемы распространения обычных вооружений в 1 комитете Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению представитель Пакистана подверг критике Индию и главных поставщиков оружия, Россию и США.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», первый секретарь представительства Пакистана в ООН Джаханзеб Хан, не называя конкретных стран, отметил, что в Южной Азии есть государство, зарубежные закупки оружия которым превышают все прочие страны. Эта страна, а также ее главные партнеры, по мнению Пакистана, расширяя торговлю вооружением, нарушают баланс сил в регионе и способствуют росту напряженности. Несмотря на завуалированную формулировку, высказывание Джханзеба Хана было воспринято как обвинение Индии, а также главных игроков на индийском оружейном рынке, России и США, в нарушении паритета.

В середине октября МИД Пакистана опубликовал специальное заявление, в котором обвинял Россию и Индию, подписавших контракт на поставку комплексов С-400, в нарушении баланса сил в Южной Азии.

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