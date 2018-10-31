Парламент Пакистана поддержал борьбу правительства с иностранными НКО

Исламабад, , 21:26 — REGNUM 30 октября Национальная Ассамблея Пакистана (нижняя палата парламента) обсудила закрытие 18 иностранных некоммерческих организаций в стране по решению правительства.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, большинство парламентариев подержало борьбу против иностранных некоммерческих организаций, которые «распространяли ложь в стране». Решение о закрытии иностранных НКО было принято правительством партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») было принято с целью защиты спокойствия и стабильности в стране.

Представители оппозиционных партий в Национальной Ассамблее также высказались в поддержку действий правительства, а представитель Пакистанской народной партии Раджа Первез Ашраф назвал деятельность иностранных НКО «подозрительной» и призвал к немедленным мерам по их полному искоренению.