Лидеры Мусульманской лиги и Народной Партии Пакистана отложат митинги

Исламабад, , 23:37 — REGNUM 30 октября бывший премьер-министр Пакистана, лидер «Пакистанской Мусульманской лиги (Наваз)» Наваз Шариф встретился с председателем другой крупной оппозиционной силой — «Пакистанской народной партии» — Асифом Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, стороны признали, что их интересы совпадают. Они также решили не устраивать антиправительственных митингов в течение шести месяцев, так как выступления в столь непростое для страны время могут испортить имидж оппозиции.

Главе оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазл) Фазлуру ур-Рехману, таким образом, не удалось привлечь на свою сторону двух самых видных лидеров оппозиционных партий. Ранее Наваз Шариф отказался от участия во Всепартийной конференции оппозиционных партий.