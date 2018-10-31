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Лидеры Мусульманской лиги и Народной Партии Пакистана отложат митинги

Политика

Лидеры двух крупнейших оппозиционных партий договорились не проводить митинги шесть месяцев, так как это может испортить имидж оппозиции

Исламабад, 31 октября 2018, 23:37 — REGNUM  30 октября бывший премьер-министр Пакистана, лидер «Пакистанской Мусульманской лиги (Наваз)» Наваз Шариф встретился с председателем другой крупной оппозиционной силой — «Пакистанской народной партии» — Асифом Зардари.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, стороны признали, что их интересы совпадают. Они также решили не устраивать антиправительственных митингов в течение шести месяцев, так как выступления в столь непростое для страны время могут испортить имидж оппозиции.

Главе оппозиционной партии «Джамиат-улема-э-Ислам (Фазл) Фазлуру ур-Рехману, таким образом, не удалось привлечь на свою сторону двух самых видных лидеров оппозиционных партий. Ранее Наваз Шариф отказался от участия во Всепартийной конференции оппозиционных партий.

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