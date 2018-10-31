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КНР призналась в коррупции на крупном транспортном объекте в Пакистане

Политика

Китайская полиция задержала двух сотрудников китайской компании, уличенных в получении откатов на строительстве Мультанского автобусного метро

Исламабад, 31 октября 2018, 22:11 — REGNUM  30 октября представители правительства КНР объявили о задержании двоих сотрудников компании, замешанных в коррупционных схемах в Пакистане.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dunya News, сотрудники китайской компании, курировавшей возведение автобусного метро в Мултане (провинция Панджаб), признались в получении крупных откатов от пакистанских предпринимателей. Возведение Мултанского автобусного метрополитена считается одним из самых амбициозных проектов в программе пакистанско-китайского инфраструктурного сотрудничества. Коррупционный скандал бросает тень на все масштабные инициативы КНР в Пакистане.

Для допроса задержанных и участия в следствии в Пекин направится группа пакистанских следователей во главе с Шехзадом Акбаром. Также в пакистанскую делегацию войдет Генеральный Директор Национального бюро отчетности Ирфан Манги.

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Зарубежная хроника
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