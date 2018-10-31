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Франция выделит Ethiopian Airlines 100 млн евро на модернизацию

Политика

Президент Франции Эммануль Макрон заявил о предоставлении эфиопской национальной авиакомпании 100 миллионов евро на модернизацию авиапарка

Аддис-Абеба, 31 октября 2018, 23:58 — REGNUM  На встрече премьера Эфиопии Абия Ахмеда и президента Франции Эммануэля Макрона, которая прошла днем 30 октября, президент французской республики заявил о том, что Франция выделит 100 миллионов евро на нужды эфиопской национальной авикомпании Ethiopian Airlines, которые пойдут на модернизацию авиапарка компании. Об этом сообщил 30 октября эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Ethiopian Airlines являются крупнейшей африканской авиакомпанией, совершающей рейсы по всем ключевым направлениям в мире. Финансовая поддержка со стороны Франции позволит национальной авиакомпании поднять качество оказываемых услуг на новый уровень посредством обновления авиапарка и переподготовки кадров.

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Зарубежная хроника
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