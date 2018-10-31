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Глава МИД России обсудил с генсеком Совета Европы ситуацию в организации

Политика

Состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова и Турбьёрна Ягланда

Глава МИД России обсудил с генсеком Совета Европы ситуацию в организации
Adrian Grycuk
Зал заседания ПАСЕ

Москва, 31 октября 2018, 20:26 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в ходе телефонного разговора 31 октября обсудили положение дел в организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Стороны обсудили кризисную ситуацию в организации, порождённую нарушением основополагающего принципа Устава СЕ об обеспечении равной представленности государств в Парламентской ассамблее Совета Европы», — говорится в кратком пресс-релизе.

Других подробностей о содержании беседы не приводится.

Напомним, в начале октября Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Совета Европы может быть прекращено, если от Москвы не поступят взносы в бюджет организации.

Чуть позднее Сергей Лавров заявил, что Россия «не доставит радости» тем, кто желает исключить её из Совета Европы, и готова сама выйти из состава организации.

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