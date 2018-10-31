Правящая партия Эфиопии позволит молодежи участвовать в управлении страной

Аддис-Абеба, , 23:39 — REGNUM На съезде правящей партии Эфиопии Революционно-демократического фронта эфиопских народов (РДФЭН) был принят ряд решений по вовлечению молодежи в участие в политической жизни страны, а также была озвучена необходимость того, чтобы молодые эфиопы и эфиопки помогали правительству осуществлять широкомасштабные реформы в стране. Об этом сообщило 30 октября эфиопское информационное агентство The Ethiopian Herald.

С этой целью выдвинутое партией на обсуждение предложение о замене половины действующих членов молодым поколением получило единогласное одобрение. По словам членов партии, работа по реализации реформы может потребовать реструктуризации партии, и она также должна проходить вместе с национальными изменениями и отвечать на публичные запросы.

Как считают эксперты, предоставление молодежи возможности принять участие в осуществлении государственной власти поможет стране создать энергичных лидеров, которые понимают общественные проблемы и смогут выработать возможные их решения. По мнению партии, большинство общенациональных проблем, связанных с плохим управлением, нищетой, безработицей и этническими конфликтами требуют от властей привлечения к их разрешению образованной и активной молодежи.