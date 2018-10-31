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Эфиопская армия вступила в вооруженное столкновение с партизанами оромо

Политика

Сторонники Фронта освобождения Оромо (ФОО) оказали вооруженное сопротивление силам национальной безопасности Эфиопии

Эфиопская армия вступила в вооруженное столкновение с партизанами оромо
Военнослужащий эфиопской армии

Аддис-Абеба, 31 октября 2018, 21:06 — REGNUM  Солдаты эфиопской армии и сил национальной безопасности страны были вынуждены открыть огонь по вооруженным сторонниками Фронта освобождения оромо и оппозиционно-настроенным военизированным формированиям в штате Уоллега, на западе Эфиопии. Об этом сообщил 30 октября эфиопский новостной ресурс Mereja.

По сообщению местного департамента полиции, эфиопские национальные войска пытались разоружить боевиков ФОО, лидер которых Дауд Ибса недавно вновь ответил отказом на ультиматум правительства страны сложить оружие добровольно. В результате, произошел вооруженный конфликт между эфиопскими военными и сторонниками Фронта. Солдатам пришлось открыть огонь по оказавшим вооруженное сопротивление боевикам оппозиции.

Оромо — крупнейшая этническая группа в Эфиопии, насчитывающая более 25 миллионов человек

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Зарубежная хроника
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