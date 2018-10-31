Эфиопская армия вступила в вооруженное столкновение с партизанами оромо

Аддис-Абеба, , 21:06 — REGNUM Солдаты эфиопской армии и сил национальной безопасности страны были вынуждены открыть огонь по вооруженным сторонниками Фронта освобождения оромо и оппозиционно-настроенным военизированным формированиям в штате Уоллега, на западе Эфиопии. Об этом сообщил 30 октября эфиопский новостной ресурс Mereja.

По сообщению местного департамента полиции, эфиопские национальные войска пытались разоружить боевиков ФОО, лидер которых Дауд Ибса недавно вновь ответил отказом на ультиматум правительства страны сложить оружие добровольно. В результате, произошел вооруженный конфликт между эфиопскими военными и сторонниками Фронта. Солдатам пришлось открыть огонь по оказавшим вооруженное сопротивление боевикам оппозиции.

Оромо — крупнейшая этническая группа в Эфиопии, насчитывающая более 25 миллионов человек