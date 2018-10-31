Сеул, 31 октября 2018, 21:34 — REGNUM Правительство Республики Корея озабочено длительным падением фондового рынка страны и намерено принять меры для его стабилизации и возвращению к росту. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 30 октября индекс KOSPI снижался в течение торговой сессии на 1,5% ниже психологически важной отметки в 2000 пунктов. Этот показатель является наихудшим за 2 года. С начала 2018 года падение составило 18%, из них 10% — в сентябре. Падение рынка ценных бумаг вызвано в первую очередь выходом иностранных инвесторов, распродающих акции и выводящие свои активы в более безопасные и доходные условия, например, в США. Ещё одним негативным фактором является торговая война КНР и США — крупнейшими партнерами Республики Корея. Комиссия по ценным бумагам собирается использовать доступные резервы, чтобы скупить недооценённые акции, сообщает агентство. Также министерство финансов рассматривает возможность снижения налога на транзакции на фондовом рынке.
Правительство Южной Кореи пытается стабилизировать фондовый рынок
Биржевой индекс KOSPI находится в затяжном падении
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