Правительство Южной Кореи пытается стабилизировать фондовый рынок

Сеул, , 21:34 — REGNUM Правительство Республики Корея озабочено длительным падением фондового рынка страны и намерено принять меры для его стабилизации и возвращению к росту. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 30 октября индекс KOSPI снижался в течение торговой сессии на 1,5% ниже психологически важной отметки в 2000 пунктов. Этот показатель является наихудшим за 2 года. С начала 2018 года падение составило 18%, из них 10% — в сентябре. Падение рынка ценных бумаг вызвано в первую очередь выходом иностранных инвесторов, распродающих акции и выводящие свои активы в более безопасные и доходные условия, например, в США. Ещё одним негативным фактором является торговая война КНР и США — крупнейшими партнерами Республики Корея. Комиссия по ценным бумагам собирается использовать доступные резервы, чтобы скупить недооценённые акции, сообщает агентство. Также министерство финансов рассматривает возможность снижения налога на транзакции на фондовом рынке.