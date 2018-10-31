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В Японском море зафиксирована активность северокорейских подлодок

Политика

Данные получены с помощью спутников

Пхеньян, 31 октября 2018, 21:16 — REGNUM  Северокорейские подводные лодки на протяжении последних месяцев были неоднократно замечены в водах Японского моря. Установить это удалось с помощью спутниковых снимков, на которых заметно, как подлодки регулярно заходят на морскую базу возле северокорейской города Синпхо в провинции Южная Хамгён, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Снимки получены Французским и Европейским аэрокосмическими агентствами, а также с помощью сервиса Google Earth. Всего удалось установить нахождение в доках двух 75-метровых и двух 30-метровых подводных лодок, а также следы пребывания 20−30 кораблей в Японском море. Северокорейцы могут таким образом скрытно проводить военные учения.

Действия подводных лодок КНДР не запрещены нормами международного права, однако создают дополнительную напряженность в отношениях с Японией, и без того являющихся непростыми. Также такая активность может оказать негативное влияние на мирный процесс на полуострове.

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Зарубежная хроника
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