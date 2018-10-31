В Нангархаре в Афганистане ликвидирован командир талибов*

Джелалабад, Афганистан, , 23:48 — REGNUM Официальные представители правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что в результате вооруженного столкновения между силами Национального директората безопасности и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован высокопоставленный командир группировки, ответственный за руководство деятельностью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Пачир Ва Агам.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в бою между правительственными силами и боевиками также было уничтожено 11 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно вышеупомянутому заявлению, столкновение произошло на территории уезда Пачир Ва Агам провинции Нангархар. Силы Национального директората безопасности попали в засаду, организованную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако им удалось дать отпор боевикам.

В результате боя сотрудникам Национального директората безопасности удалось изъять у боевиков два пулемета, две ракеты, пять автоматов АК-47, несколько гранат и другое военное снаряжение.

Официальные представители правительства провинции заявили, что в ходе столкновения никто из мирных жителей и сотрудников Национального директората безопасности не пострадал.