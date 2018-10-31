Среда, 31 Октября 2018 года
23:27:18 МСК

Президент Афганистана Гани провёл встречу с генералом армии США Вотелом

Политика

В ходе переговоров обсуждалось несколько ключевых для двусторонних отношений вопросов

Кабул, 31 октября 2018, 22:34 — REGNUM  В Кабуле Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани провел встречу с генералом армии США Джозефом Вотелом.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе встречи Ашраф Гани и Джозеф Вотел обсудили ряд вопросов, касающихся мирных переговоров в Афганистане, оснащения и укрепления Национальной армии Афганистана, реформ в сферах безопасности и обороны, совместной борьбы против таких террористических группировок, как движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стратегии США по Южной Азии и ее влияния на проходящие в этом регионе процессы.

Согласно заявлению администрации президента Афганистана, генерал Вотел выразил свои соболезнования в связи недавним терактом в городе Кандагар, а также поздравил Ашрафа Гани и народ Афганистана с успешным проведением выборов. Генерал Вотел заверил, что США и далее будут оказывать Афганистану всю необходимую поддержку.

В свою очередь президент Гани поблагодарил генерала за соболезнования в связи недавним терактом, а также высоко оценил помощь Америки Афганистану в целом ряде сфер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить