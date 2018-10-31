Президент Афганистана Гани провёл встречу с генералом армии США Вотелом

Кабул, , 22:34 — REGNUM В Кабуле Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани провел встречу с генералом армии США Джозефом Вотелом.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе встречи Ашраф Гани и Джозеф Вотел обсудили ряд вопросов, касающихся мирных переговоров в Афганистане, оснащения и укрепления Национальной армии Афганистана, реформ в сферах безопасности и обороны, совместной борьбы против таких террористических группировок, как движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стратегии США по Южной Азии и ее влияния на проходящие в этом регионе процессы.

Согласно заявлению администрации президента Афганистана, генерал Вотел выразил свои соболезнования в связи недавним терактом в городе Кандагар, а также поздравил Ашрафа Гани и народ Афганистана с успешным проведением выборов. Генерал Вотел заверил, что США и далее будут оказывать Афганистану всю необходимую поддержку.

В свою очередь президент Гани поблагодарил генерала за соболезнования в связи недавним терактом, а также высоко оценил помощь Америки Афганистану в целом ряде сфер.