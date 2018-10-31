Жители Голанских высот впервые проголосовали на израильских выборах

Иерусалим, , 22:21 — REGNUM 30 октября в Израиле прошли муниципальные выборы, которые стали первыми для жителей двух друзских поселков, расположенных на Голанских высотах. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, право голосовать получают друзы, согласившиеся получить гражданство Израиля.

Изначально проведение выборов планировалось в четырех друзских поселках на Голанских высотах. Главными условиям для участия в выборах является самоидентификация лица в качестве израильтянина и, как следствие, наличие гражданства Израиля. Так, часть друзского населения получили израильское гражданство, признав себя частью населения Израиля.

Однако население двух поселков — Мадж аль-Шамс и Масаде — вышло на демонстрации против проведения выборов. Протестующие заявляли, что выборы в их поселках не будут легитимны, в связи с тем, что население ассоциируется себя не с Израилем, а с Сирией. В связи с недовольством населения местные органы власти вынуждены были отменить выборы.