Министр юстиции Израиля нарушила запрет на агитацию в день выборов

Иерусалим, , 22:40 — REGNUM 30 октября по всему Израилю прошли муниципальные выборы. Однако без нарушений не обошлось — так, министр юстиции Израиля Аелет Шакед нарушила закон о местных выборах, в котором содержится запрет на агитацию в день проведения голосования. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Утром 30 октября на странице министра юстиции Израиля появилось публикация, содержащая фото политика на избирательном участке. В описании к фото политик призывала избирателей поддержать её партию «Еврейский дом».

Однако вскоре после публикации фото оказалось, что подобные посты на страницах в социальных сетях нарушают запрет на агитацию на избирательных участках в день проведения выборов. Как результат, в адрес министра Шакед посыпалась критика не только со стороны других политиков, но и со стороны избирателей. Позже публикация была удалена.

Стоит отметить, что нарушение запрета на предвыборную агитацию в день проведения выборов влечет за собой уголовную ответственность, предусматривающую тюремное заключение на шесть месяцев.