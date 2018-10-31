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Послом Израиля в Египте впервые стала женщина

Политика

Специальная комиссия МИД Израиля утвердила ряд новых назначений на должности послов

Иерусалим, 31 октября 2018, 23:49 — REGNUM  30 октября Высшая комиссия по назначениям Министерства иностранных дел Израиля назначила на пост чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Египте Амиру Орон. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, Амира Орон станет первой женщиной-послом в истории израильско-египетских отношений.

Известно, что Орон начала свою карьеру в израильском МИДе в 1991 году. За 27 лет профессиональной деятельности Амира Орон занимала ряд различных должностей, в том числе пост директора департамента по связям с арабским миром и директора египетского департамента МИД Израиля. Кроме того, в период с 2015 по 2016 год Орон была временным поверенным по делам Израиля в Турции после выдворения из страны израильского посла.

Стоит отметить, что в истории Израиля уже был прецедент назначения женщины в качестве посла в арабской стране. Так, пост посла Израиля в Иордании занимала Эйнат Кляйн.

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Зарубежная хроника
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