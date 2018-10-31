Тереза Мэй призывает к миру в Йемене

Лондон, , 20:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с призывом к прекращению огня и переговорам в Йемене, 31 октября передает агентство Reuters.

«Мы поддерживаем призыв США к деэскалации в Йемене. Общенациональное прекращение огня будет работать, если оно будет подкреплено политическими переговорами между сторонами конфликта», — заявила Мэй в парламенте.

Тем временем рейтинговое агентство Standard & Poors угрожает понизить кредитный рейтинг Великобритании — из-за «высокого риска» неподписания соглашения по Brexit между Лондоном и Брюсселем.

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