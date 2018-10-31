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Афганская армия отбила 5 атак талибов* в провинции Газни

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Афганская армия отбила 5 атак талибов* в провинции Газни
Солдаты армии Афганистана

Газни, Афганистан, 31 октября 2018, 22:59 — REGNUM  Пресс-секретарь афганских Сил безопасности провинции Газни Ахмад Хан Сират сообщил, что афганская армия отразила 5 координированных атак в провинции за последние сутки. Одна из атак была направлена на столицу провинции город Газни.

По словам Сирата, в результате скоординированных действий афганской армии и ВВС боевики понесли потери и отступили. Сообщается о 37 убитых и 6 взятых в плен в ходе боевых действий исламистах.

Представители движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, что афганская провинция Газни является одной из самых неспокойных на юге страны. Половина провинции полностью контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые регулярно совершают террористические акты на территории, подконтрольной правительству Афганистана.

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Зарубежная хроника
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