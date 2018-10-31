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Афганская провинция Газни находится под угрозой полного захвата талибами*

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Афганская провинция Газни находится под угрозой полного захвата талибами*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Исламисты

Газни, Афганистан, 31 октября 2018, 20:55 — REGNUM  Заместитель главы совета провинции Газни Аманулла Камрани заявил, что под полным контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся восемь уездов провинции, а еще пять практически полностью контролируются исламистами (правительство удерживает только их районные центры). Ситуация еще в трех уездах названа «стабильной», однако даже там «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует автодороги.

Аманулла Камрани заявил, что если ситуация с безопасностью не улучшится, то вся провинция Газни окажется под угрозой полного захвата боевиками.

По данным афганского информационного агентства «Пажвок», радикалы контролируют несколько пролегающих через провинцию Газни частей трассы Кабул — Кандагар.

Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай также сообщил агентству «Пажвок», что ситуация с безопасностью в провинции продолжает ухудшаться.

Глава полиции Газни генерал Гулям Дауд Таракхель заявил, что на дорогах провинции планируется построить еще несколько блокпостов для усиления безопасности. Что планируется делать в уездах, полностью подконтрольных боевикам, он не сообщил.

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Зарубежная хроника
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