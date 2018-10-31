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Британский министр по Brexit назвал дату подписания соглашения с Брюсселем

Политика

«Ожидается, что это произойдет 21 ноября»

Британский министр по Brexit назвал дату подписания соглашения с Брюсселем
Brexit

Лондон, 31 октября 2018, 20:26 — REGNUM  Министр Великобритании по выходу из Евросоюза Доминик Рааб надеется, что к 21 ноября Лондон и Брюссель заключат долгожданное соглашение по Brexit, 31 октября передает агентство Associated Press.

«В настоящий момент ожидается, что это (подписание соглашения — прим. ИА REGNUM ) произойдет 21 ноября», — говорится в заявлении министра по Brexit для парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября рейтинговое агентство Standart&Poors заявило о возможном снижении кредитного рейтинга Великобритании из-за высокой вероятности «жесткого Brexit».

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