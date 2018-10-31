Порошенко: 71-е место в рейтинге Doing Business – мало!

Киев, , 20:07 — REGNUM Украина должна войти в первые 50 стран рейтинга Doing Business, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 31 октября УНИАН.

По его словам, ранее Украина заняла 71-е место в рейтинге, однако этого недостаточно. Одним из важных шагов в повышении привлекательности бизнеса на Украине Порошенко считает подключение предпринимателей к электросетям.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Результатом его стал системный кризис в стране, когда многие отрасли просто прекратили свое развитие. По мнению экспертов, сегодня бизнес на Украине слишком сильно подвержен коррупции и рейдерству, даже иностранный.