Порошенко жалуется на «лобби силовиков» в Раде

Киев, , 19:24 — REGNUM В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина заняла 71 позицию среди 190 стран, хотя еще четыре года назад Украина была на 112 месте. Об этом 31 октября заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

«Мы с вами улучшили прошлогодний результат на пять позиций. В общем, на 41 пункт вырос наш показатель в номинации «международная торговля», на 25 — в части выполнения контрактов. За последние четыре года Украина поднялась вверх на 41 ступень. За годы реформ наибольшего прогресса мы добились в категории «налогообложение». Это тогда, когда уже никто не верил, что с этим болотом можно что-то сделать… В вопросе налогообложения мы вышли на +110 пунктов. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В защите миноритарных акционеров мы прибавили 52 пункта», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в Раде действует мощное «лобби силовиков», которое блокируют принятие закона о создании Национального бюро финансовой безопасности.

«Очень беспокоят случаи рейдерства, которые, к сожалению, всё ещё происходят. Я призываю правительство и министерство юстиции применить исчерпывающие меры, чтобы предупредить такие случаи… Не первый раз в этом зале мы говорим о необходимости создания Национального бюро финансовой безопасности. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента ещё в марте. Профильный комитет принял соответствующее решение относительно его принятия ещё в первом чтении за основу. К сожалению, воз и ныне там. Выдумываются надуманные претензии. Мне кажется, буду называть вещи своими именами, что принятие этого закона блокирует какое-то мощное межфракционное лобби силовиков. Потому что оно, в случае принятия этого закона, много теряет… Сопротивление такое, я нуждаюсь в вашей поддержке в принятии этого закона», — рассказал Порошенко.

Глава государства также проинформировал, что подписал закон под условным названием «маски-шоу стоп-2». По словам Порошенко, документ «облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконное решение во время расследования криминального дела, которое со временем было отменено судом».

«Простым языком — с сегодняшнего дня виновные за неправомерное преследование бизнеса будут нести персональную ответственность, в том числе и материальную», — добавил Порошенко.

Напомним, с 2014 года на Украине ежегодно растет количество рейдерских захватов имущества и бизнеса. Об этом свидетельствует статистика генеральной прокуратуры. В частности, с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захвата, из них 539 — за последние полтора года.

«С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество состоялась в 2017 году — 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году — всего 234 дела», — говорится в сообщении.

По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области — 397 атак за последние пять лет. На втором месте — Днепропетровская (133) и Львовская (104) области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве под администрацией президента состоялась акция протеста аграриев с требованием остановить рейдерство в отношении компании Росток-Холдинг. Работники предприятия вышли на акцию в связи с продолжением блокирования неизвестными сбора урожая и работы предприятий агрохолдинга.