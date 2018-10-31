Прокурор Стамбула раскрыл обстоятельства убийства Джемаля Хашогги

Стамбул, Турция, , 19:01 — REGNUM Прокурор Стамбула Ирфан Фидан раскрыл обстоятельства убийства журналиста Джемаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии, 31 октября передает агентство Associated Press.

По словам Фидана, Хашогги был задушен убийцами после того, как вошел в консульство. После убийства его тело было расчленено и уничтожено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители турецкой прокуратуры заявили, что генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мохеб в ходе переговоров в Турции не смог «раскрыть правду» об убийстве Хашогги.

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