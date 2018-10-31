ЛНР: ВСУ лгут об укомплектованности своих подразделений в Донбассе

Луганск, , 18:53 — REGNUM Командующий украинской «операцией объединенных сил» («ООС») Сергей Наев намеренно обманывает западные СМИ, говоря, что подразделения ВСУ в Донбассе полностью укомплектованы, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 31 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, ранее Наев в интервью «BBC Украина» заявил, что подразделения ВСУ в Донбассе полностью укомплектованы. Марочко уверен, что Наев так говорит только для того, чтобы получить очередные транши от западных кураторов, поскольку реальная ситуация с укомплектованностью ВСУ в Донбассе плачевная.

Напомним, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. Всё это время западные «партнеры» Украины поддерживают войну, предоставляя Киеву оружие, деньги и оборудование.