Сирийские военные сорвали атаку боевиков из демилитаризованной зоны

Дамаск, , 18:40 — REGNUM Сирийским военным 31 октября удалось сорвать попытку проникновения джихадистов в северные районы провинции Хама.

Группа боевиков подкралась поближе к нескольким позициям Сирийской арабской армии вокруг ключевого города Атшан с целью провести атаку наземными силами. Однако подготовка этих действий была обнаружена сирийскими военными.

По месту сосредоточения джихадистов отработали из тяжелого вооружения. В результате удара несколько исламистов были убиты и ранены, остальные убежали на свои позиции.

Данная попытка атаки является явным нарушением российско-турецкого соглашения о создании Идлибской демилитаризованной зоны. В соответствии с соглашением вокруг Идлиба за счет территории боевиков должна быть создана буферная зона шириной 15−20 километров, которая включает и удерживаемые исламистами районы на севере провинции Хама.

За последние две недели исламисты в северной части провинции Хама неоднократно нарушали соглашение о прекращении огня, обстреливая позиции Сирийской арабской армии. Тем не менее это первый раз, когда они попытались провести атаку наземными силами.