Моряки «Норда» рассказали о пиратских методах украинских пограничников

Керчь, Крым, , 18:30 — REGNUM Вернувшиеся домой моряки рыболовецкого сейнера «Норд» рассказали на пресс-конференции в Керчи о пиратских методах украинских пограничников, которые незаконно захватили их более полугода назад.

«К нам подошёл катер «Оникс», направил два крупнокалиберных пулемёта, на палубу запрыгнули украинские пограничники и начали захват. Увидели российские паспорта… Никто ничего не объяснял. Бежать и докладывать ситуацию по радио не было возможности, потому что экипаж держали под дулами автоматов», — рассказали Виктор Федышин и Павел Чмыхалов.

По их словам, сообщить своим близким о произошедшем инциденте моряки смогли не скоро, только когда достигли Бердянска.

«В порт прибыл рыбинспектор, составил акт о наличии документов орудия лова, проверил рыбу — всё соответствовало правилам лова. Но нас всё равно задержали», — отметили вернувшиеся в Крым моряки.

Как сообщало ИА REGNUM, семь моряков экипажа рыболовецкого судна «Норд», которое было незаконно задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года, вернулись 30 октября домой. В обратном направлении на Украину в рамках обмена были отправлены семь рыбаков с украинских «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», которые были задержали по обвинению в браконьерстве.

По теме: Экипаж крымского «Норда» отпустили домой

Читайте ранее в этом сюжете: Крымский омбудсмен: вопрос освобождения капитана «Норда» — политический