Позиция США по Сирии не изменилась

Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис 30 октября выступил в Институте мира в Вашингтоне.

Ряд его заявлений касались ситуации в Сирии. В частности он сказал, что США видят причину, почему Башару Асаду придется уйти из власти: «Любые выборы, проходящие под офисами сирийского режима, не будут иметь какой-либо авторитет у сирийского народа или у международного сообщества».

Мэттис также подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержке местных сил в Сирии и поиску урегулирования через Женевский процесс.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что судьбу нынешнего сирийского лидера должен решать исключительно сирийский народ. В то же время многие западные чиновники, особенно американские, настаивали на отставке Асада, называя это главным условием сирийского урегулирования.

Ранее в этом году Джеймс Мэттис заявил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, что выход США из Сирии будет зависеть от успеха женевских мирных переговоров при посредничестве ООН. По мнению Мэттиса, уход США из Сирии создаст вакуум, которым президент Башар Асад и его союзники «воспользуются».

Посмотрим, как комфортно будет так называемой международной коалиции во главе с США в Сирии после модернизации системы ПВО САР.