Украина не вернула экипажу «Норда» изъятые российские паспорта

Симферополь, , 18:22 — REGNUM Украинские власти не вернули обменянным членам экипажа российского судна «Норда» изъятые у них паспорта граждан России. Об этом 31 октября сообщил РИА «Новости» один из матросов судна Павел Чмыхалов.

«Внутренние паспорта граждан России изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу», — сказал Чмыхалов.

По его словам, во время пересечения украинской границы члены экипажа предъявляли заграничные паспорта граждан России, с ними же пересекали и российскую границу.

Чмыхалов отметил, что российские паспорта моряки планируют восстановить по возвращении в Крым.

Как передавало ИА REGNUM , накануне стало известно, что семеро российских моряков с захваченного украинскими пограничниками в Азовском море сейнера «Норд» были обменяны на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина продолжает считать экипаж судна «Норд» своими гражданами