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Прокуратура Турции: саудиты не хотят «раскрыть правду» по делу Хашогги

Политика

«В ходе встреч не было достигнуто конкретных результатов»

Стамбул, Турция, 31 октября 2018, 18:40 — REGNUM  Прокуратура Турции заявила о негативных результатах переговоров с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Мохебом по «делу Хашогги», 31 октября передает агентство Reuters.

«Несмотря на наше намерение раскрыть правду, в ходе встреч (с аль-Мохебом — прим. ИА REGNUM ) не было достигнуто конкретных результатов», — говорится в заявлении офиса прокурора Стамбула Ирфана Фидана.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 и 31 октября генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мохеб провел ряд встреч с представителями турецкой разведки и прокуратуры в связи с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джемаля Хашогги.

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