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Минобороны РФ: Террористы доставили в Сирию емкости с хлором

Политика

Идет организация очередной попытки провокации с химическим оружием

Москва, 31 октября 2018, 18:09 — REGNUM  По данным российских военных, террористы «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 октября перебросили в Сирийскую Арабскую республику 20 емкостей с хлором объемом 10 литров для организации провокаций с химическим оружием. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Российский центр примерения враждующих сторон располагает информацией о том, что 27 октября террористы из организации «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций с химическим оружием.

Разгрузка хлора была осуществлена в населенных пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.

Стоит отметить, что уже далеко не первая попытка организовать провокацию с химическим оружием в Сирии. Организаторами этих провокаций выступают западные спецслужбы, исполнители — местные террористы. Цель этих провокаций одна — обвинить в применении химического оружия сирийские правительственные силы и создать повод для массированного ракетного удара по Сирии, или даже наземного вторжения.

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Война в Сирии
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