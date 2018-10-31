Стратегия Порошенко по Донбассу потерпела крах — эксперт

Киев, , 18:06 — REGNUM Стратегия президента Украины Петра Порошенко в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе потерпела крах. Об этом 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Олег Постернак.

«Стратегия президента Порошенко в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе потерпела крах. Очевидно, к 2019 году, к моменту выборов это становится понятно… ООН демонстрирует полную неспособность своего инструментария принимать участие в разрешении украинского конфликта. У нас есть резолюции, заявления, красивые патетические фразы, у нас есть законодательные акты — закон «о реинтеграции Донбасса», но ничего из этого не работает», — считает Постернак.

Он поддержал предложение лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко обновить «нормандский формат» с переходом в формат «Будапешт+».

"Есть государства-гаранты, которые подписывали Будапештский меморандум… В 2014 году Порошенко обещал организовать международную конференцию и созвать на неё всех подписантов Будапештского меморандума, чтобы рассмотреть вопрос Крыма и оккупированного Донбасса. Это не было сделано», — отметил Постернак.

По его словам, украинские власти должны «актуализировать вопрос возвращения Крыма».

«Минский формат локализируется только на проблемах Донбасса. Делают вид, что они что-то обсуждают в этой трехсторонней контактной группе. Хотя с мертвой точки дело не сдвигается. Власть вообще вывела тему Крыма из повестки урегулирования. Её нет. Поэтому Тимошенко и предложила вернуть проблематику Крыма в контекст восстановления гарантий суверенитета Украины», — рассказал Постернак.

Эксперт считает, что пока Украина не имеет возможности эффективно противостоять России в Азовском море.

«Есть третий или морской гибридный фронт противостояния между Украиной и Российской Федерацией. Министерство инфраструктуры Украины сообщило о 1 млрд долл. убытке портов «Мариуполь» и «Бердянск». Страдают металлургические и угледобывающие предприятия Донецкого и Криворожского бассейнов. Война экстраполируется на снижение торгового потенциала Украины, снижение экспортного потенциала. В Азовском море находится до 160 военных кораблей России. При этом сохраняется тенденция к наращиванию. Эффективно противостоять подобной флотилии Украина пока не может», — сказал Постернак.

Напомним, 30 октября по инициативе Украины состоялось заседание Совета Безопасности ООН. По итогам заседания Совбез принял общее заявление. В документе отмечается, что «выборы в Донецке и Луганске нелегитимны, противоречат Минским соглашениям и нарушают украинское законодательство». Соответствующее заявление подписали Франция, Италия, Польша, Голландия, Швеция, Великобритания, Бельгия и Германия.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко осудил проведение выборов в Донецке и Луганске, которые запланированы на 11 ноября.