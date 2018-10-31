Полиция Испании освободила «вандала», нарисовавшего голубя на могиле Франко

Мадрид, , 18:11 — REGNUM Полиция Испании освободила художника Энрике Тенрейро после того, как тот нарисовал голубя на могиле диктатора Франсиско Франко, 31 октября передает агентство Associated Press.

Художник, который написал на мавзолее Франко в Долине Павших призыв «За свободу» и нарисовал красного голубя, был выпущен из полиции спустя несколько часов после ареста.

«Это мой маленький вклад, который, я надеюсь, поможет облегчить боль тех, кто прошел через гражданскую войну, которой не должно было быть», — прокомментировал художник смысл своей акции.

Пока неизвестно, грозят ли «вандалу» дальнейшие разбирательства с органами правопорядка. Представители испанского министерства охраны культурного наследия пояснили журналистам, что «оценивают ущерб», нанесенный мавзолею Франко.

Отметим, многие граждане Испании считают сам факт размещения фашистского диктатора Франко в торжественном мавзолее оскорбительным. Правительство готово провести перезахоронение Франко, однако наследники диктатора согласны «разменять» мавзолей только на кафедральный собор Альмудена.

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