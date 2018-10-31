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«Нам нужен мир!» — лидер повстанцев Южного Судана прибыл на митинг в Джубу

Политика

«Нам нужен мир!»

Джуба, 31 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Лидер повстанцев Южного Судана Риек Мачар принял участие в торжественных мероприятиях в Джубе, приуроченных к заключению мира в частично признанной африканской республике, 31 октября передает агентство Reuters.

«Нам нужен мир!», — заявил Мачар тысячам граждан страны на торжественном мероприятии в столице Южного Судана.

Примечательно, что в «свите» Мачара, с которой он прибыл в Джубу, находятся жена и несколько ближайших соратников, и нет ни одного вооруженного представителя армии повстанцев.

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