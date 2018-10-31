Миграционная политика: каких специалистов ждут в России

Москва, , 17:38 — REGNUM Новая миграционная политика России поддерживает переселение в страну востребованных специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из опубликованной Концепции миграционной политики РФ.

Так, документ предполагает корректировку условий добровольного переселения востребованных специалистов. Речь идет в том числе о научных и педагогических работниках, инженерах, врачах.

Также в России ждут фермеров, предпринимателей, инвесторов и выдающихся деятелей культуры и искусства.

При этом предполагается, что при корректировке условий добровольного переселения будут учитываться их ожидания и запросы.

Планируется также поддержка российских организаций, привлекающих таких лиц.

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