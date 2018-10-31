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Миграционная политика РФ учитывает угрозы потоков из Ближнего Востока

Политика

И Северной Африки

Москва, 31 октября 2018, 17:30 — REGNUM  За последние годы существенно возросла миграционная активность вблизи внешних границ Российской Федерации и в зоне ее интересов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом говорится в опубликованной Концепции государственной миграционной политики РФ.

Интенсивный миграционный поток из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, возникший в 2014—2015 годах, становится причиной негативных социально-экономических процессов в европейских государствах, а также способствует проникновению в эти государства членов криминальных, террористических и экстремистских структур, констатируется в документе.

«Такие негативные проявления могут стать угрозой как для Российской Федерации, так и для приграничных с ней государств», — следует из текста концепции.

В то же время в документе указывается, что «центрами миграционной привлекательности для иностранных граждан становятся в первую очередь крупные экономически развитые города европейской части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего Востока».

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