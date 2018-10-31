Беглов стремится к цивилизованному лоббированию интересов Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Если удастся организовать присутствие связанных с Петербургом депутатов Госдумы и членов Совета Федерации на заседаниях городских органов исполнительной и законодательной власти, это поможет в продвижении интересов Санкт-Петербурга на федеральном уровне и станет инструментом цивилизованного лоббирования. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, 31 октября врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал думских депутатов за то, что почти никто из них не приехал на заседание Заксобрания, на котором проходило первое чтение бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год. Днем ранее, 30 октября, Беглов публично выразил недовольство тем, что никто из Госдумы и Совета Федерации не присутствует на заседании городского правительства, где обсуждали Генплан и проект бюджета города.

Вместе с тем текущая неделя в календаре законодателей значится как региональная. Предполагается, что депутаты Госдумы работают в регионах, проводят встречи с избирателями.

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По мнению Дмитрия Солонникова, вопрос о взаимодействии с парламентариями федерального уровня имеет технологическую и политическую составляющую. Касаясь первой, следует помнить, что графики работы членов Госдумы и Совфеда никак не увязаны с политической жизнью Северной столицы.

«Далеко не каждый депутат Госдумы и член Совета Федерации присутствует в Санкт-Петербурге, они живут и работают по графику, который формируется в Москве. Когда у них есть неделя на работу в регионе, они могли бы присутствовать. Но их заранее нужно ставить в известность о заседаниях правительства, обсуждаемых темах, приглашать их на это заседание — это вопрос координации работы аппаратов депутатов и секретариата Смольного», — отметил Солонников.

Он напомнил, что опыт таких приглашений был при предыдущих главах города — Анатолии Собчаке, Владимире Яковлеве, Валентине Матвиенко. Представители Госдумы и Совфеда участвовали в «знаковых» заседаниях городских органов власти, где обсуждались важные для города и «профильные» для самих парламентариев вещи.

Политолог считает разумным возобновить эту практику, но не для «галочки», а для эффективного лоббирования городских интересов на федеральном уровне. Чтобы этого достичь, нет смысла приглашать на все заседания в Смольном или Мариинском дворце всех депутатов Госдумы, избранных от Петербурга. Необходимо учитывать профиль того или иного депутата, его полномочия в думских комитетах и комиссиях, чтобы это соответствовало обсуждаемым в Петербурге вопросам.

«А после того как пригласили, уже смотреть реакцию — кто пришел, кто не пришел, кто принимает активное участие в обсуждении городских проблем, а кто их игнорирует. Это будет интересно СМИ, горожанам, позволит им отреагировать на следующих выборах, при голосовании за тех или иных кандидатов в депутаты Госдумы», — считает Дмитрий Солонников.

Эксперт отмечает, что не менее, чем личное присутствие, важен процесс координации работы комитетов Смольного, аппаратов губернатора и вице-губернаторов и аппаратов, помощников думских депутатов по вопросам, имеющим большое значение для Петербурга, в том числе по привлечению федеральных средств и включению петербургских проблем в федеральные целевые программы, на что уже обращал внимание врио губернатора Александр Беглов.

«Депутаты должны быть в курсе, какая работа ведется в Смольном, в какие целевые программы город собирается попасть, чтобы дальше уже отстаивать эти интересы в Москве. Для этого их туда и избирали», — говорит Дмитрий Солонников.

Наладить именно такую работу с депутатским корпусом и призывает Александр Беглов, резюмирует собеседник агентства.

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