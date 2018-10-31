Крымский омбудсмен: вопрос освобождения капитана «Норда» — политический

Симферополь, , 17:15 — REGNUM Вопрос обмена капитанов российского рыболовецкого судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041» зависит от политических решений. Об этом 31 октября заявила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

По её словам, она сегодня встречалась с Виктором Новицким в Симферопольском СИЗО — капитан украинского судна надеется на то, что скоро выйдет на свободу.

«Но вопрос обмена ещё полностью не закрыт, и если он будет всё-таки решён по двум капитанам — нашему в Киеве, который сейчас находится под домашним арестом, и украинскому капитану судна «ЯМК-0041», то это должно быть уже политическое решение, обязательно зеркальное», — отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Крым вернулись семь моряков экипажа рыболовецкого судна «Норд», которое было незаконно задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года. В обратном направлении были отправлены семь рыбаков с украинских «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», которые задержали по обвинению в браконьерстве.

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