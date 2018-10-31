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МИД РФ: Запад должен оказать давление на Киев для отвода ВСУ из ЛНР

Политика

Без давления Киев не будет отводить свои войска

МИД РФ: Запад должен оказать давление на Киев для отвода ВСУ из ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Минск, 31 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что страны Запада должны убедить Киев начать реальное разведение сил у Станицы Луганская. Об этом Грушко заявил журналистам сегодня, 31 октября, в рамках встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в Минске.

Речь идёт о соглашении от 2016 года по разведению сил противоборствующих сторон в конфликте в Донбассе. Соглашение было подписано в том числе и украинской стороной. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Но вот отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался.

Грушко заявил, что Запад должен оказать нажим на Киев, чтобы формирования ВСУ были отведены в районе Станицы Луганской. Он подчеркнул, что отведение сил было согласовано на всех уровнях нормандского формата и закреплено в различного рода договоренностях. Однако Киев совершенно не собирается выполнять взятые на себя обязательства.

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Война в Донбассе
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