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Биометрия будет шире применяться в РФ для контроля миграции

Политика

Президент РФ подписал Концепцию миграционной политики

Москва, 31 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Биометрические методы идентификации предлагается применять шире РФ для контроля в сфере миграции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из текста концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы.

«Расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и предоставления государственных услуг в сфере миграции» стало одним из основных направлений миграционной политики.

Президент РФ Владимир Путин подписал Концепцию миграционной политики.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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