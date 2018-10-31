Биометрия будет шире применяться в РФ для контроля миграции

Москва, , 17:11 — REGNUM Биометрические методы идентификации предлагается применять шире РФ для контроля в сфере миграции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из текста концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы.

«Расширение использования современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и предоставления государственных услуг в сфере миграции» стало одним из основных направлений миграционной политики.

Президент РФ Владимир Путин подписал Концепцию миграционной политики.