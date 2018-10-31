Мониторинг в Карабахе с участием посредников прошёл без инцидентов

Степанакерт, , 16:50 — REGNUM Миссия ОБСЕ сегодня, 31 октября, провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана, на участке дороги Акна — Хиндарх.

Как сообщает пресс-служба МИД Нагорного Карабаха, с позиций Армии обороны НК наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Геннадие Петрика (Молдавия).

В мониторинге участвовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция), а также их помощники Дэвид Бернштейн и Кентин де Ранкур.

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдавия) и личный помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Нагорного Карабаха.

В понедельник сопредседатели Минской группы в Ереване провели встречи с руководством Армении, а на следующий день в Степанакерте — с руководством Нагорного Карабаха.

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