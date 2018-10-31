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Боевики на мотоциклах расстреляли рабочих в Пакистане

Политика

Жертвами нападения стали пятеро строителей

Гвадар, Пакистан, 31 октября 2018, 16:53 — REGNUM  Вооруженные боевики на мотоциклах напали на строительных рабочих в городе Гвадар пакистанской провинции Белуджистан, 31 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению полиции, жертвами нападения стали пятеро рабочих, еще несколько рабочих ранены, двое из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна радикальная группировка. Это могут быть как радикальные исламисты, так и сепаратисты-белуджи.

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