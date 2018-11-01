Всё сильно сложнее территориального спора — советник патриарха Варфоломея

Ватикан, , 10:30 — REGNUM Смотреть на раскол между Константинополем и Москвой исключительно с позиции внутренней борьбы за власть и юрисдикцию — заманчиво, но наивно, считает советник константинопольского патриарха Варфоломея архидиакон Иоанн Хрисавгис. Каково его мнение о сложившейся ситуации, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Хрисавгис полагает, что реальность не объясняется просто межправославной враждой, все значительно сложнее, в том числе — геополитические последствия, выходящие за рамки религиозных интриг. Даже такой важный для православного единства вопрос, как автокефализация Украины, меньше изоляционизма и национализма, который преследовал православие на протяжении последних столетий, — в этом состоит контекст церковной ситуации на Украине. Более того, советник Константинопольского патриарха считает, что принятое Москвой решение прекратить общение с Константинополем нужно рассматривать с того же ракурса.

«Удобнее оспаривать территориальные границы, а не обсуждать вопросы социальной справедливости. Безопаснее гордиться литургией и духовностью вместо того, чтобы преодолевать местничество и предрассудки», — считает Хрисавгис.

Хрисавгис полагает, что решение Фанара можно обсуждать с точки зрения права, можно аргументировать, но сам по себе рост угроз со стороны России означает, что все гораздо глубже, чем спор о территории.

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