Минск готов дружить с США, РФ — обороняться от них в Сирии: Радио REGNUM

Москва, 31 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Минск надеется на улучшение отношений с США;
- Россия готова к обороне авиабазы Хмеймим;
- Китай требует соблюдения Минских соглашений;
- Судно «Севастополь» до сих пор не покинуло южнокорейский порт;
- На Камчатке из-за уровня зарплат бастуют рабочие.
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