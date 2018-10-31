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Минобороны РФ: Боевики из подконтрольного США Эт-Танфа делают вылазки

Политика

Американцы формируют банды из беженцев и отправляют их на подконтрольную Дамаску территорию для террора

Москва, 31 октября 2018, 16:22 — REGNUM  Банды боевиков осуществляют нападение на мирные населенный пункты на территории Сирийской Арабской Республики из подконтрольного США района Эт-Танф на иорданской границе. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что сирийские правительственные силы уже очистили зону вокруг Эт-Танфа от боевиков. Однако на той территории, что контролируют американцы, концентрируются недобитые бандформирования. С этой же территории они осуществляют вылазки на мирные сирийские населенные пункты.

Также Конашенко пояснил, что рядом с американской базой в Эт-Танфе есть лагерь беженцев Эр-Рубкан. Там и происходит вербовка новых боевиков, «в прямом смысле за кусок хлеба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены начать войсковую операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. Эту территорию контролируют курдские отряды, которые пользуются поддержкой со стороны США.

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Война в Сирии
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