Минобороны РФ: Боевики из подконтрольного США Эт-Танфа делают вылазки

Москва, , 16:22 — REGNUM Банды боевиков осуществляют нападение на мирные населенный пункты на территории Сирийской Арабской Республики из подконтрольного США района Эт-Танф на иорданской границе. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что сирийские правительственные силы уже очистили зону вокруг Эт-Танфа от боевиков. Однако на той территории, что контролируют американцы, концентрируются недобитые бандформирования. С этой же территории они осуществляют вылазки на мирные сирийские населенные пункты.

Также Конашенко пояснил, что рядом с американской базой в Эт-Танфе есть лагерь беженцев Эр-Рубкан. Там и происходит вербовка новых боевиков, «в прямом смысле за кусок хлеба».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены начать войсковую операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. Эту территорию контролируют курдские отряды, которые пользуются поддержкой со стороны США.