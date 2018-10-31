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Турецкая артиллерия уже три дня бьет по проекту «Большого Курдистана»

Политика

Турецкая армия обстреливает позиции союзников США Сирийских демократических сил на севере Сирии, есть убитые

Дамаск, 31 октября 2018, 16:18 — REGNUM  Турецкие военные уже третий день ведут обстрелы позиций Сирийских демократических сил на севере Сирии. 30 октября огонь был открыт по деревне Салиб в пригороде Айн-эль-Араб (Кобани) и по городу Таль-Абъяд. 31 октября был нанесен удар по деревням Ашма и Курани в районе Айн-эль-Араб (Кобани).

В настоящее время огонь ведется уже с двух сторон, курдские вооруженные отряды начали отвечать. Сообщается о двух убитых со стороны курдов и нескольких раненых в результате обстрела Таль-Абъяда.

До этого, 28 октября, под удар турецкой армии попали позиции СДС в районе Зор Магар города Айн-эль-Араб. Был убит один боец СДС.

Пока публично нет информации о реакции США на данные действия Турции. Именно США и Израиль продвигают проект «Большого Курдистана», создание курдского квазигосударства за счет части территорий Турции, Сирии и Ирака.

Что интересно, удары турецкой армии начались сразу же после ряда выступлений президента Турции Реджепа Эрдогана. В своем последнем выступлении на эту тему он заявил, что военная операция против курдских формирований на севере Сирии уже полностью подготовлена.

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Война в Сирии
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