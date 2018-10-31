Чувашские справороссы меняют лидера

Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В чувашском отделении «Справедливой России» может смениться руководитель. Анатолия Аксакова, который работает главой комитета Госдумы по финансовому рынку и является лидером чувашских единороссов с 2007 года, может сменить на посту депутат Госдумы Олег Николаев. Соответствующее решение было принято на заседании бюро совета реготделения, сообщили ИА REGNUM в партии.

На заседании было заявлено, что ожидаются перемены в руководстве регионального отделения «Справедливой России» в связи с избранием Анатолия Аксакова членом президиума центрального совета партии. На пост председателя совета отделения рекомендован Олег Николаев. Кадровый вопрос будет рассмотрен на отчётно-выборной конференции, которая состоится 24 ноября.

Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что при таком кадровом раскладе «внутренние ресурсы» партии будут использованы «более эффективно». Аксаков сконцентрирует больше внимания на федеральной повестке, а Николаев — на региональных вопросах.

«С учётом того, что наступает период отчётно-выборных мероприятий, то это можно считать плановой ротации. С другой стороны, это плод большой проделанной работы и соответственно — реагирование на текущие моменты. Учитываем и момент предстоящих выборов в 2020—2021 годах», — сказал Олег Николаев.

Напомним, в 2020 году в Чувашии должны пройти плановые выборы главы региона. В сентябре 2018 года Анатолий Аксаков заявил, что партии кандидатом на главный пост в республике планируется выдвинуть Олега Николаева. В 2015 году он уже участвовал в выборах главы региона, заняв второе место.