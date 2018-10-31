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Глава МИД Венгрии опроверг планы по захвату Закарпатья

Политика

Венгрия помогает Закарпатью из любви к Украине

Варшава, 31 октября 2018, 16:09 — REGNUM  Венгрия не планирует захватывать, изменять статус или границы Закарпатья, заявил глава МИД страны Петер Сийярто 30 октября в интервью польскому изданию Gazeta Prawna.

«Я всегда отвергаю обвинения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупо и ложные инсинуации… Мы не ревизионисты. Я однозначно исключаю подобные обвинения», — подчеркнул чиновник.

Сийярто отметил, что Венгрия предоставляет помощь закарпатским венграм, поскольку хочет видеть Украину сильной, добрососедской и демократической страной.

Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году Венгрия вдвое увеличила размер помощи Закарпатью.

Ранее Будапешт изменил название должности чиновника, который отвечает за связи с венграми Закарпатья.

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