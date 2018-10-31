«На Украине выборы — единственный мирный способ покарать элиту» — эксперт

Киев, , 16:10 — REGNUM «На Украине выборы — это легальный мирный способ наказать, покарать элиту». Об этом 30 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

«Давайте вообще откажемся от демократии, тогда у людей вообще не будет инструмента наказать элиту. Выборы — это сейчас единственный легальный мирный способ наказать, покарать элиту. Наши избиратели — это народные мстители, особенно пенсионеры. Я за то, чтобы они были мстителями. Не было бы выборов, эта элита вообще бы обнаглела. А так она хоть перед выборами что-то подкидывает, кого-то посадит, потому что надо, чтобы избиратель проголосовал. Без выборов был бы вообще крах», — сказал Карасев.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко назвал лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко и президента Петра Порошенко политиками «позавчерашнего дня».

«Кажется, что только в Украине время остановилось, а наша страна заблудилась в политиках далекого прошлого. И сегодня высока вероятность, что кто‑то из пары Тимошенко — Порошенко будет править государством до 2024 года. На самом деле, мы заслуживаем лучшего, чем выбирать из пары даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня», — написал Лещенко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в странах Запада смена элит происходит быстрее, чем на Украине.

«Политическая карьера Юлии Тимошенко началась 22 года назад, когда она выиграла довыборы по округу в Кировоградской области с результатом более 90% голосов. Кандидат от СДПУ (о) (Социал-демократическая партия Украины (объединенная) — ИА REGNUM ) Петр Порошенко пополнил депутатские ряды чуть позже, в марте 1998 года, победив в винницком округе, где опередил соперника всего на 58 голосов. Прошло больше 20 лет. За это время во всем мире сменились поколения политиков. Барак Обама успел избраться в Сенат, дважды стать президентом США и уйти в отставку. Нынешний канцлер Австрии Себастьян Курц в те годы ходил в гимназию, а президент Франции Эммануэль Макрон грыз гранит науки в университете», — напомнил Лещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 22 октября Центр исследований и коммуникаций Active Group провел социологическое исследование. Согласно его результатам, если бы выборы проходили в следующее воскресенье, за шоумена и одного из основателей студии «Квартал 95» Зеленского проголосовало бы 9,9%.

Таким образом, Зеленский обошел в рейтинге действующего президента Порошенко, которого готовы поддержать 8,9% опрошенных. Лидером симпатий украинцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,4%). В пятерке фаворитов также музыкант Святослав Вакарчук — 5,3% голосов. Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Анатолий Гриценко на четвертом месте (6,5%).

По словам основателя компании Active Group Андрея Еременко, во втором туре выборов Зеленский побеждает всех оппонентов, кроме Юлии Тимошенко. Разрыв между ними — около 3%. В то же время в паре Зеленский — Порошенко отрыв актера составляет более 10%.

Еременко сообщил, что действующий президент Порошенко имеет наибольший антирейтинг. За него ни в коем случае не проголосовало бы 43,1% опрошенных. Деятельностью главы государства недовольны 76% украинцев, а 71% респондентов считает, что дела в стране идут в неправильном направлении. Во втором туре действующий президент проигрывает всем, кроме сопредседателя парламентской фракции Оппозиционного блока Юрия Бойко.