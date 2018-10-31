Додон: Дружеские отношения России и Молдавии никому не разрушить

Москва, , 15:54 — REGNUM Москва придаёт серьёзное значение развитию российско-молдавских отношений. Об этом в ходе сегодняшней встречи в Кремле с президентом Молдавии Игорем Додоном заявил президент РФ Владимир Путин.

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Российский лидер отметил улучшение в последнее время ситуации в сфере торгово-экономических связей. Так, в 2017 году импорт из Молдавии в Россию вырос более чем на 40%, уже в 2018 году только за первое полугодие рост по этому показателю составил 14%;.

«Считаем Молдавию одним из наших приоритетных партнёров на пространстве СНГ. […] В общем и целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно. Надеюсь, что эта работа будет продолжена и в ближайшем будущем», — сказал Владимир Путин.

В свою очередь президент Молдавии отметил, что у Москвы и Кишинева «минимум по шести направлениям неплохо складывается партнерство в последнее время».

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«Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить», — уверен Игорь Додон.

Молдавский лидер добавил, что Кишинёв стремится к углублению стратегического партнерства с Россией.

«Да, мы хотим дружить со всеми, не будем дружить с кем-то против кого-то», — заявил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву продлится с 31 октября по 1 ноября. В программе пребывания молдавского лидера, помимо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, запланированы встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ожидается также встреча со спецпредставителем президента России по взаимодействию с Молдавией Дмитрием Козаком.

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